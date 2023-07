Centrali operative territoriali AST, via alle gare d'appalto

ANCONA - Conclusa la procedura d'appalto e già stipulati i contratti con le ditte aggiudicatrici, partono immediatamente i lavori per la realizzazione delle Centrali Operative territoriali nell' Ast di Ancona, previste dal Decreto ministeriale 77 del 2022 e finanziate con il PNRR. Le Centrali costituiscono un nuovo modello assistenziale di raccordo e di integrazione tra i servizi di assistenza territoriale, ospedaliera, di emergenza e sociosanitari. Aperte 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno, dotate delle più avanzate infrastrutture tecnologiche ed informatiche, le COT coinvolgono medici di famiglia e quelli di continuità assistenziale, gli specialisti e i professionisti sanitari. Nel territorio dell'AST di Ancona saranno 5: a Fabriano, a Senigallia, a Jesi e due nella sede del CRASS di Ancona. "Si tratta di uno strumento molto importante" precisa il Commissario Straordinario dell'AST di Ancona, dr.ssa Nadia Storti "che ci permetterà di far fronte in modo più puntuale ai bisogni degli utenti, attraverso una vera e presa in carico molto più efficace".

"L’AST di Ancona ha rispettato i tempi e le modalità previste dal PNNR con capacità ed efficienza" ha sottolineato il vicepresidente della Giunta Regionale Marche e Assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini.