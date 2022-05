Il Presidente della Repubblica nomina i nuovi Cavalieri del lavoro, c'è anche Alberto Rossi

ANCONA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti sono stati insigniti i Cavalieri al Merito del Lavoro. Per le Marche, i neocavalieri sono Andrea Lardini, industria tessile Marche; Alberto Rossi, logistica portuale Marche; Giuseppe Santoni, Industria Calzaturiera Marche. Il vice presidente della Regione Marche Mirco Carloni.

«Mi congratulo per le tre persone che come imprenditori si sono distinte nella.vita e soprattutto nel lavoro - aggiunge Carloni -. Ringrazio il presidente della Repubblica e il ministro Giorgetti per aver tenuto in grande attenzione il nostro territorio, scegliendo tre persone che sono un esempio per tutti noi».

«Tre imprenditori marchigiani sono stati insigniti del titolo di cavalieri al merito del lavoro, su decreto firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella- commenta il sindaco Valeria Mancinelli- Ho ricevuto la notizia questa mattina, direttamente dal prefetto, Darco Pellos. Ad Alberto Rossi in particolare e a tutta la comunità di persone che lavorano nella sua impresa, esprimo la sincera soddisfazione della città per questo prestigioso riconoscimento, a coronamento di anni di impegno, dedizione e successi».