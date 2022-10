Calcinacci dal ponte della Palombella, intervento in agenda: «Tutta teoria, la gente rischia di morire»

ANCONA - Cavalcavia della Palombella, entro fine anno è prevista l’eliminazione delle parti distaccate dall’armatura del ponte e verrà fatto un intervento per fermare l’ossidazione delle parti interne. Lo ha assicurato l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Manarini, oggi in consiglio comunale. A sollevare la questione è stata Maria Grazie De Angelis (Fratelli d’Italia) che, partendo dal caso segnalato nei giorni scorsi dai residenti e dall'associazione anti degrado, ha chiesto conto dei controlli e degli interventi sulle infrastrutture viarie.

«Già nel programma delle opere pubbliche 2021 avevamo previsto un accordo quadro, cioè degli interventi per la messa in sicurezza delle opere. La determina del 23 dicembre 2021 ha affidato i servizi di progettazione lavoro e coordinamento al raggruppamento temporaneo di professionisti estremamente qualificati. Sono state incaricate delle verifiche del ponte e delle strutture intelaiate tra i pilastri di via XXV aprile e sul bypass della Palombella. Le prime si stanno verificando in questi giorni. E’ già in programma- continua Manarini- l’incarico e l’appalto triennale per il controllo del viadotto della Ricostruzione e l’eventuale ripristino del calcestruzzo ammalorato. Un intervento era stato già fatto con l’impermeabilizzazione di tutti i giunti stradali e del rifacimento del tappetino di usura, con le infrastrutture sottostanti che sono state private dello scolo delle acque piovane. C’è un controllo pieno di tutte le infrastrutture del comune».

«Non abbiamo una valutazione sulla pericolosità di queste strutture, non è stato fatto nulla finora e dobbiamo mandare i tecnici a vedere di cosa si tratta. Inutile die che ci saranno i lavori- ha replicato la De Angelis- è tutta teoria sui fogli, il problema è che non si fa nulla dal punto di vista pratico e la gente rischia di morire».