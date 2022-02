Cattivo odore nella notte, cittadini preoccupati: controlli in corso

Tante segnalazioni, in tutto il territorio falconarese, si sono susseguite tra venerdì e sabato 4 e 5 febbraio per un cattivo odore che si respirava nell’aria. Il pensiero è andato subito all’Api ma dalla raffineria non è stata riscontrata alcuna anomalia. Le segnalazioni in questione sono arrivate sia al telefono delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco, sia attraverso i social del Comune.

Gli operatori dell’Arpam, già venerdì notte, hanno eseguito un sopralluogo ma non sono state neanche in questo caso riscontrate cose strane. Nei prossimi giorni i controlli proseguiranno e sarà fornita relazione al Comune che si è già mostrato attento e vigile sulla questione.