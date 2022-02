L'annuncio del sindaco: «Caterpillar, ce l'abbiamo fatta!»

JESI - «Caterpillar, ce l'abbiamo fatta! C'è un'azienda della Brianza pronta a rilevare lo stabilimento ed assumere tutti i dipendenti. La Caterpillar ha concesso altri 15 giorni di tempo per formalizzare l'accordo». Lo scrive sul proprio profilo Facebook il sindaco di Jesi, Massimo Bacci.

«Fondamentale l'apertura del tavolo al Mise, cosa tutt'altro non scontata, da parte del ministro Giorgetti, che ha permesso di trovare l'acquirente e di mediare tra le parti.

Grazie alla Regione Marche e all'assessore Stefano Aguzzi, a Confindustria ed in particolare al presidente Pierluigi Bocchini. Grazie alla tenacia e all'impegno delle organizzazioni sindacali, grazie a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a raggiungere questo traguardo. E' un risultato straordinario per i lavoratori e per la comunità tutta. Ora avanti con la massima fiducia».