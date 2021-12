Vertenza Caterpillar, Cigl: «Sostegno alla causa dei lavoratori»

JESI - «Totale vicinanza umana ai lavoratori e pieno sostegno politico e operativo alla mobilitazione in atto per la vertenza Caterpillar Jesi, che assume ogni giorno di più un valore emblematico per la Vallesina e l’intera provincia». Lo scrive in una nota la Cgil Ancona. «Impegno condiviso per la presenza dell’intero gruppo dirigente provinciale della CGIL alla manifestazione prevista per giovedì prossimo a Jesi e piena disponibilità a contribuire alla riuscita delle successive iniziative – nel segno della massima unità – che, assieme RSU e categorie, si deciderà di mettere in campo».

«È questo il segno della discussione e della conclusione unanime del Comitato Direttivo della CGIL di Ancona, tenutosi ieri, che ha dedicato larga attenzione allo stato della relazione con il Governo sui temi della Legge di Bilancio 2022 e sulla necessità di reali interventi di riforma su fisco, previdenza e ammortizzatori sociali, nel segno di una maggiore equità sociale e di un lavoro di qualità- continua la nota- positivo anche il giudizio sulla giornata di lotta del 16 dicembre scorso, che ha visto presenti in piazza, a Roma, oltre 300 militanti della provincia di Ancona. Proprio rifacendosi alla vertenza Caterpillar e con la recente memoria della vicenda Elica, l’attenzione del Direttivo si è incentrata anche sulla necessità di una norma di legge realmente capace di contrastare simili fenomeni selvaggi di delocalizzazione produttiva, che penalizzano centinaia di famiglie e interi territori. In questo senso, quanto sembra profilarsi con la Legge di Bilancio 2022 non pare affatto esprimere la necessaria capacità di contrasto. Dal Direttivo CGIL di Ancona, l’indicazione di una piena disponibilità alla necessaria prosecuzione della mobilitazione avviatasi in questi mesi, con tutte le forme e i tempi che si riterranno di volta in volta più opportuni ed utili».