L’associazione anti-degrado dai lavoratori Caterpillar: «Tristezza, ma grande dignità»

Non solo strade malmesse ed edifici fatiscenti. «Anche questo è degrado, in senso sociale». Parole di Fabio Mecarelli, portavoce dell’associazione anti-degrado costituita a Sappanico, che oggi ha fatto visita al presidio dei lavoratori Caterpillar a Jesi. «La perdita del lavoro è una forma di degrado sociale» ha commentato Mecarelli

«Il 6 gennaio torneremo qui vestiti da befana per i figli di queste persone- ha annunciato il portavoce- porteremo dei dolcetti e tutto quello che possiamo fare per rendere un po’ più gradevole la festività per loro. Parlando con queste persone ho sentito tristezza, ma anche grande dignità»