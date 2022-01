Il catering di Michela è molto di più: «Da me si cerca qualcosa di diverso, amo l’armonia»

Molto più di un servizio. “Michela Catering”, ideato dall’anconetana Michela De Franceschi, può considerarsi tra i più richiesti in assoluto per matrimoni ed eventi e la ragione di tutto questo va ricercata guardando nel passato. Un passato lungo trent’anni fatto di amore, passione e ricerca che parte dal cibo ed arriva alla decorazione e all’estetica e punta alla ricerca dell’armonia. E’ la stessa De Franceschi a spiegarlo riavvolgendo il nastro dei suoi ricordi:

«La mia passione nasce trent’anni fa con la passione per la buona cucina e la sperimentazione. Un’ispirazione che nasce dalla ricerca del bello, dai viaggi, dalle sensazioni. Cerco sempre l’equilibrio tra la sostanza e la forma, presentando il buono nel migliore dei modi. Una bella tavola, curata nel dettaglia, trasmette eleganza e alimenta il colpo d’occhio. Mi piace che i clienti trovino l’ispirazione in ciò che faccio e possano esprimere in questo modo le loro preferenze. Perché scegliere il mio catering? Perché con me si cerca qualcosa di diverso, che vada oltre lo standard. L’armonia è tutto e io la amo».

L’occasione è propizia anche per fare il punto della situazione sull’intero settore cercando di capire come si sia anche rinnovato per resistere alle difficoltà: «Il settore catering non è ancora ripartito del tutto. C’è stata una ripresa da maggio 2021 fino ad ottobre per poi decrescere nuovamente per i vari problemi legati al Covid. Considerate che il Natale è un periodo di grande lavoro e invece sono stati tantissimi gli eventi annullati. Personalmente ci siamo ricreati con gli asporti, ci abbiamo creduto e lavorato. Cerco di abbinare la cucina, il packaging, la sostanza e la forma. E’ stimolante mettersi alla prova in qualcosa di diverso ma la speranza è che si possa ripartire a pieno regime quanto prima».