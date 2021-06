Ingresso e uscita nell'area camper: arriva il Qr Code

Con il codice Qr entrare ed uscire dall'area camper è più comodo che mai. Così grazie alla installazione di un sistema automatizzato di accesso all’area attraverso QrCode nell'area "La Fisarmonica" di Castelfidardo si ha la possibilità di «entrate e uscire con il proprio mezzo autonomamente per tutto il periodo nel quale si è prenotato e pagato la relativa tariffa.»

Si legge nella nota: «Una volta completato il processo di registrazione e pagamento (commisurato ai giorni di permanenza), si ottiene il codice Qr che posizionato davanti agli appositi lettori consente l’apertura della sbarra d’ingresso dell’area camper. Per i meno “tecnologici”, l’accesso all’area camper può essere altresì effettuato pagando la tariffa direttamente alla Pro Loco che gestisce l'area». Si parla di una struttura attrezzata «dove si può fruire di tutta una serie di servizi gratuiti, come allaccio acqua ed energia elettrica, scarico liquami, area relax, un piccolo orto botanico e anche un barbecue. La location è in una zona centrale e molto servita della città dalla quale si possono facilmente raggiungere le varie attrattive turistiche di Castelfidardo tra le quali il museo internazionale della fisarmonica e il museo del Risorgimento».