Giovanissimi in piazza per registrare il video musicale: multati in 37

Trentasette giovanissimi, di cui solo 5 poco più che maggiorenni, sono stati sanzionati dai carabinieri di Castelfidardo per il mancato rispetto della normativa anti-Covid. Secondo quanto ricostruito dai militari, il maxi gruppo (composto da ragazzi di età compresa tra i 12 e i 20 anni) si erano riuniti in piazza Don Minzoni per videoregistrare un brano musicale e pubblicarlo sulle piattaforme social. Il tutto senza indossare i dispositivi di protezione individuali e in barba al distanziamento.

I militari, insieme alla polizia locale, hanno identificato il gruppo attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza pubblica, che ha ripreso i giovani mentre si spostavano per le vie del centro cittadino e raggrupparsi in piazza. Tutti sono stati sanzionati e gran parte dei ragazzi ha già provveduto a pagare la multa in misura ridotta.