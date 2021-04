Casini (Pd): «Parrucchiere ed estetiste luoghi sicuri, subito ristori»

Il vicecapogruppo Pd, Anna Casini, ha presentato una mozione sostenuta da tutti i consiglieri Dem per attivare tutti i percorsi utili alla riapertura dei servizi alla persona e alla realizzazione di una manovra a sostegno delle imprese. Spiega la Casini: «Bisogna provvedere a una nuova manovra regionale per daree sostegno immediato alle categorie penalizzate dalla pandemia e dalle ordinanze regionali di chiusura e contemporaneamente far capire che sono luoghi sicuri che possono riaprire. Il metodo c’è già: la manovra 210 dello scorso anno che può essere integrata con ulteriori risorse».

«Le misure imposte, da Acquaroli prima e dal Governo poi, per il comparto dei servizi alla persona, con particolare riferimento al servizio di acconciatura ed estetica - afferma Casini - stanno generando ulteriori problemi economici a cui la Regione Marche deve dare immediata risposta. Inoltre, proprio per la mancanza di adeguati sostegni e a causa di una zona rossa che non ha le limitazioni del primo lockdown, si diffondono sempre più pratiche “domiciliari” che non rispettano i protocolli approvati lo scorso anno, di cui la Regione Marche era stata pioniera a livello nazionale».

«Per questi motivi - continua Casini - il Pd in una mozione ha richiesto che ci si muova su due binari: immediati ristori economici per il settore, come fatto con la manovra 210 della Giunta Ceriscioli, una richiesta al governo affinché venga compresa la bontà delle misure di sicurezza già approvate tempo fa, permettendo una possibile riapertura in sicurezza già nei prossimi giorni». Casini conclude: «Il decreto sostegni non dà risposte sufficienti a molte categorie penalizzate anche dalle diverse politiche regionali, per questo è importante che la Regione Marche faccia la sua parte».