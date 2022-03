Casa Salute, i servizi Asur in un'unica sede: «Presto individuazione della struttura»

OSIMO - «A breve l’individuazione della nuova struttura sanitaria Casa della Salute di Osimo. Nella programmazione delle sedi territoriali dell’Area Vasta 2 è infatti compresa la sede unica di Osimo, per la quale è prevista una nuova struttura all’interno della quale saranno collocati tutti i servizi territoriali attualmente presenti sul territorio osimano». Lo scrive l'Asur in una nota stampa.

«Nella struttura è prevista l’aggiunta di quelli che vanno attivati nelle Case della Comunità (il Poliambulatorio di Piazza del Comune, il Centro di Salute Mentale, il PUA Punto Unico di Accesso, l’UVI unità valutazione multidimensionale e integrata, l’anagrafe assistiti e il Centro Unico di Prenotazione, il medico di distretto per certificazioni ed esenzioni per patologia, gli ambulatori dei MMG medici di medicina generale e dei PLS pediatri di libera scelta, la continuità assistenziale, gli ambulatori infermieristici, spazi per l’integrazione socio-sanitaria, l’ADI e le cure palliative domiciliari, la medicina legale, la commissione invalidi civili, gli ambulatori della specialistica ambulatoriale, la nutrizione clinica, la pneumologia, il recupero e la rieducazione funzionale, il centro per i disturbi cognitivi e le demenze, gli ambulatori della cronicità, le Cure Tutelari - Consultorio e UMEE, la prevenzione collettiva e sanità pubblica). A tale riguardo sono in fase di imminente valutazione, da parte degli uffici competenti, le due proposte giunte all’attenzione della Direzione dell’AV2 per individuare quella più idonea a costituire la sede della nuova struttura osimana. Una volta completate le procedure di valutazione, si effettueranno immediatamente le conseguenti determinazioni dell’Area Vasta e si avvieranno le successive fasi progettuali e di realizzazione».