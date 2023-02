Centro anziani verso la chiusura? No, sarà solo spostato. Il presidente della Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes spiega che avverrà solo un cambio di sede, che sarà più idonea per i meno giovani, mentre i locali attuali saranno destinati a ragazzi e ragazze. “Si tratta di una situazione che va chiarita al più presto per non lasciare spazio a fraintendimenti, vogliamo quindi ribadire con forza che non chiudiamo il centro per anziani, semplicemente stiamo valutando una collocazione diversa e senz’altro a loro più idoneo” . La specifica arriva da Federico Guazzaroni, Presidente della Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes – proprietaria dello stabile in questione - che smentisce quindi la chiusura del centro, “stiamo facendo le nostre valutazioni per una sistemazione semplicemente diversa da quella attuale che possa accogliere adeguatamente gli anziani”, prosegue ancora Guazzaroni. Nessuna chiusura pertanto. “Inoltre - precisa ancora il Presidente della Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes – il locale dove si trova ora il centro, continuerà comunque a svolgere una funziona sociale importante, in quanto la sua destinazione sarà quella di uno spazio dove si svolgeranno le attività giovanili. Allo stato attuale ci sono arrivate diverse proposte che stiamo valutando e a breve avremo una definizione chiara del quadro complessivo. Intanto possiamo dire che stiamo risolvendo contemporaneamente le sistemazioni per anziani e giovani, per dare un posto ad entrambi dove incontrarsi e poter stare insieme ognuno sulla base delle proprie esigenze”.