Opere Laiche e Casa Hermes, un bilancio (in attivo) per poter investire ancora sul territorio: raggiunti i 100 posti letto

La Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes celebra un 2023 di successo ed ha aperto le sue porte ai cittadini sabato 25 maggio per presentare le attività svolte a beneficio del territorio. Il presidente Federico Guazzaroni ha espresso soddisfazione non solo per i risultati numerici, ma per l'ampia gamma di iniziative intraprese a sostegno della comunità locale e marchigiana. "Il bilancio non riguarda solo i numeri, ma l'insieme delle nostre attività, in particolare quelle di carattere sociale. Avere un bilancio in salute ci permette di essere più attivi e propositivi verso la popolazione", ha dichiarato Guazzaroni.

Uno dei traguardi più significativi è il bilancio positivo di Casa Hermes, con un attivo di quasi 11.000 euro, un notevole miglioramento rispetto al deficit di 420.000 euro dell'anno precedente. Questo risultato è attribuibile alla fine della pandemia, che ha permesso alla struttura di raggiungere la piena occupazione dei 100 posti letto disponibili, e al riconoscimento da parte della Regione di un'integrazione delle rette per gli ospiti in regime di residenza protetta convenzionata. La Fondazione ha anche avviato la riconversione di Casa Hermes da casa di riposo a casa protetta, con l'obiettivo di aumentare il numero di posti convenzionati a 100 e migliorare ulteriormente il livello di assistenza. Inoltre, l'utile di 11.000 euro sarà redistribuito ai dipendenti sotto forma di buoni spesa.

Progetti Futuri e Impegni Attuali

Guardando al futuro, Guazzaroni ha annunciato l'organizzazione di un centro Alzheimer in collaborazione con il Comune e l'apertura di un centro polifunzionale grazie a un finanziamento di 200.000 euro da parte di una fondazione romana. Il centro ospiterà anche una biblioteca con il benestare del Comune. La Fondazione continua a sostenere il territorio con borse lavoro, il servizio civile (anche con indirizzo ambientale), e contributi alle associazioni di volontariato. Un importante accordo con il Comune di Porto Recanati prevede la riconversione di circa 320 ettari nell'area rurale di Scossicci, creando spazi per la socialità, l'inclusione e il contatto con la natura, e un'importante opera di piantumazione.

Nel presente, la Fondazione ha una convenzione con il centro Don Gnocchi per il servizio di fisioterapia per anziani, che sarà ulteriormente potenziato. L'annuale soggiorno estivo per anziani, cofinanziato dalla Fondazione, rappresenta un altro intervento significativo nel sociale. La farmacia della Fondazione continua a mostrare un andamento positivo, seppur con numeri inferiori rispetto agli anni della pandemia, mentre l'azienda agraria ha registrato un lieve calo di utile a causa di fattori internazionali come le guerre, l'aumento dei prezzi delle granaglie e dei costi di carburanti e consumi. Tuttavia, la strategia di gestione dell'azienda, che prevede la suddivisione del terreno tra proprietà diretta e locazione, ha dimostrato la sua efficacia nel mitigare le oscillazioni del mercato.