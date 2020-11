Casa Hermes, realizzata una nuova struttura per incontri in sicurezza con i parenti

LORETO - La seconda ondata del Covid19 sta colpendo fortemente le Marche e la stessa provincia di Ancona dove il virus si sta diffondendo piuttosto capillarmente, comprese alcune Rsa. Di fronte all’aumentare dei rischi, Casa Hermes a Loreto, ha aggiunto un nuovo tassello agli strumenti esistenti per prevenire il contagio: martedì 3 novembre, infatti, è stata predisposta una nuova postazione per poter far incontrare ospiti e familiari in sicurezza. La crescita dei contagi induce a trovare soluzioni anche molto velocemente: i lavori per la realizzazione della postazione sono stati particolarmente celeri e così è già possibile poter contare su questa nuova struttura che permette l’incontro, sicuro, tra ospiti ed i loro parenti. La struttura consiste in un box in plexiglass e cartongesso che impedisce lo scambio di aria tra chi si incontra e consente un buon ascolto da parte degli anziani con difficoltà uditive tramite l’ausilio di un interfono.

«Siamo molto dispiaciuti nell’essere stati costretti a sospendere le visite nella forme tradizionali da parte dei familiari, ma la necessità di assicurare la massima sicurezza possibile all’interno di Casa Hermes ci ha costretto ad interromperle. Tuttavia, poiché siamo consapevoli dell’importanza rivestita da momenti di vicinanza tra gli ospiti e i loro parenti, soprattutto da un punto di vista psicologico, abbiamo individuato questa soluzione che consente visite quasi normali, un contatto almeno visivo e vocale tra loro, che può alleviare quel senso di solitudine ancora più elevato in frangenti così difficili come quelli che stiamo vivendo», ha spiegato il Direttore di Fondazione Opere Laiche Lauretane Casa Hermes, Andrea Giglioni.

Gli incontri hanno avuto inizio lo scorso martedì e proseguiranno anche nelle prossime settimane, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria dalle 9:00 alle 11:00 con una durata di 15 minuti ciascuno. Massima cura anche nell’igienizzazione, sia i familiari, esternamente, che gli ospiti, internamente, hanno a disposizione un gel sanificante e al termine di ogni incontro entrambi i lati del plexiglass vengono sanificati con prodotti a base alcolica.