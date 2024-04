Pronta la nuova carta turistica del Parco del Conero

SIROLO – Dopo la carta escursionistica e quella geologica, il Parco del Conero si è dotato anche della carta turistica particolarmente utile per fruire del territorio. “Grazie al contributo della Bcc Filottrano, di AnconAmbiente, Acquambiente e la partecipazione della Regione Marche - dice Luigi Conte, Presidente del Parco del Conero – rendiamo finalmente disponibile per la nuova stagione turistica una mappa gratuita, agile, intuitiva nella lettura ed utile, che si integra perfettamente con gli altri prodotti cartografici disponibili.

La carta turistica reca all’interno una serie di QR Code che permettono con facilità di accedere ad informazioni utili sulle bellezze paesaggistiche, ambientali, culturali e archeologiche, sulla rete sentieristica ufficiale del Parco e le strutture ricettive presenti nella Riviera del Conero per un adeguato soggiorno turistico. “Per tutte le sue caratteristiche – aggiunge il Presidente – è da considerarsi un utile strumento per la promozione del territorio accanto alla “Guida ufficiale Riviera del Conero e Colli dell’Infinito” che costituisce il punto di riferimento per tutti gli aspetti di turismo e marketing territoriale”. A coloro che vogliono approfondire visite ed escursioni nell’area protetta è consigliato rivolgersi al Centro Visite del Parco del Conero in via Peschiera 30 a Sirolo ed acquistare le carte tecniche per una corretta e sicura fruizione del territorio.