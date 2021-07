Euro 2020, se vince l'Italia sarà bolgia. Mancinelli: «Stamoce co' la testa»

Caroselli e assembramenti se l’Italia dovesse vincere il campionato europeo domenica sera, il sindaco Valeria Mancinelli si appella al buon senso degli anconetani. Nessuna ordinanza o restrizione particolare all’orizzonte, almeno per ora. Non ci saranno neppure maxischermi nelle piazze, a causa delle restrizioni anti-Covid. Inutile però nascondersi dietro a un dito: se dopodomani la Nazionale di Mancini dovesse battere l’Inghilterra, ad Ancona sarà verosimilmente bolgia come lo è stato il post Italia-Spagna tra Passetto e piazza Cavour.

«Stretta sui controlli? Servirebbe la Guardia Nazionale- dice il sindaco- non è pensabile certo schierare l’esercito contro la gioia di una eventuale vittoria. Quello che posso dire è “ragazzi, stamoce co’ la testa”, non facciamo sciocchezze per non dire altro, per non ritrovarci la settimana successiva con il pronto soccorso di Torrette intasato».