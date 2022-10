Sostegno allo sport, dal Comune 250mila euro per caro bollette e famiglie

ANCONA - Il Consiglio Comunale ha dato il via libera alla proposta della Giunta di un aiuto concreto e immediato a sostegno delle società sportive alle prese con il caro bollette che mette a durissima prova il mondo dello sport. Ok alla variazione di bilancio che mette a disposizione di società sportive e famiglie 250 mila euro.

«Ci eravamo impegnati, insieme all'assessore allo sport Andrea Guidotti, a sostenere gli impianti sportivi di Ancona in difficoltà straordinaria per il caro bollette - spiega l'Assessore al bilancio Ida Simonella -. Sostenere lo sport per tutti, anche per i bambini ed i ragazzi che non possono permettersi di pagare i corsi è una priorità. In Consiglio abbiamo deliberato 250.000 euro: 210.000 mettono in sicurezza gli impianti fino a fine anno, coprendo tutti gli extra costi provenienti dal caro energetico. Poi prevediamo una nuova edizione del Welfare dello Sport: 40.000 euro per renderlo accessibile a tutti. Anche alle famiglie che non potrebbero sopportare i costi delle iscrizioni ai corsi, specie in momenti difficili come questo. A breve uscirà il bando. Su questa misura tanti consiglieri, in primis Diego Urbisaglia, in questi anni si sono battuti e li ringrazio per il sostegno e la condivisione del percorso. Abbiamo sempre creduto nello sport come strumento potente per la crescita dei nostri ragazzi e per migliorare la qualità della vita delle persone. Le risorse necessarie le abbiamo trovate dopo le recenti operazioni di rinegoziazione dei mutui che ho illustrato in consiglio comunale la scorsa settimana. Senza quel provvedimento non avremmo avuto risorse per questa operazione». È ora prevista una riunione alla presenza del sindaco, degli assessori e dei dirigenti per illustrare le modalità tecniche ed organizzative per l'erogazione del fondo straordinario.