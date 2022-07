Caro-bollette, anche il Comune accusa la stangata: spenderà mezzo milione in più

FALCONARA - E’ di 522mila euro l’importo messo a bilancio per il 2022 per far fronte ai rincari delle bollette di elettricità e riscaldamento che il Comune di Falconara dovrà affrontare. L’importo è stato inserito in occasione dell’assestamento, discusso in Consiglio il 18 luglio scorso. Il Comune prevede infatti di spendere, per gli uffici comunali e per la pubblica illuminazione, fino a mezzo milione in più rispetto al 2019, anno di riferimento per i consumi dell’ente locale. Gli anni successivi sono stati infatti caratterizzati dall’emergenza sanitaria, che in alcuni periodi ha comportato una contrazione dei costi a causa della chiusura di alcuni edifici, come le scuole.

La somma è stata reperita utilizzando diverse fonti: 195mila euro sono stati stanziati tramite le risorse comunali liberate grazie ai trasferimenti dallo stato per l’emergenza Covid, cui si aggiungono 157.720 euro di risorse comunali già accantonate per gli aumenti che si andavano delineando sin dalla fine del 2021 e altri 169mila di trasferimenti dello Stato finalizzati propriamente ai rincari delle utenze.

«Il Comune di Falconara – spiega il vicesindaco Raimondo Mondaini, con delega al Bilancio e ai Servizi sociali – ha aggiunto risorse proprie ai trasferimenti statali per fronteggiare gli aumenti, gestendo in modo prudenziale le risorse dell'Ente. Confidiamo pertanto che nell'insieme gli stanziamenti siano sufficienti ad evitare ulteriori interventi sul bilancio». Nel 2019 il Comune di Falconara ha speso 1,724 milioni di euro per energia e gas, in particolare 775mila per illuminazione pubblica, 675mila per l’energia elettrica negli edifici comunali e 274mila per il riscaldamento negli stessi immobili.