Carnevale, arriva l'ok della commissione regionale per finanziare quelli "storici"

Sostenere e valorizzare i carnevali con uno stanziamento di 300mila euro nel triennio fino al 2026, definendo "storici" quelli che hanno visto almeno 50 edizioni nei 60 anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale istituito dalla legge. Anche se il Carnevale è già concluso e ci si avvicina alla Pasqua, la commissione affari istituzionali-bilancio delle Marche ha approvato all'unanimità le norme che valorizzano e sostengono le manifestazioni, stabilendo criteri di "storicità" e prevedendo l'istituzione di un elenco regionale.

I “carnevali” storici, si legge infatti in una nota del Consiglio regionale, sono «espressione del patrimonio storico e culturale della comunità marchigiana e costituiscono uno strumento di valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico, aggregativo e di inclusione sociale». Da qui la proposta di legge sui carnevali storici approvata all'unanimità dalla commissione presieduta da Renzo Marinelli (Lega) e con vicepresidente Marta Ruggeri (M5s). Il testo abbina le proposte di legge a iniziativa della Giunta e della stessa Ruggeri, relatrice di opposizione, mentre per la maggioranza il relatore è il consigliere Andrea Assenti (FdI). Il via libera alla pdl è stato preceduto da un'audizione con i rappresentanti dei Comuni e delle associazioni che organizzano i principali eventi, e dal recepimento di alcuni emendamenti condivisi. L'iter del provvedimento proseguirà, prima di approdare in Aula, con i pareri del Cal e del Crel.