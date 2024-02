Il Carnevale a Falconara fa il tutto esaurito: trionfano Harry Potter, i Pirati e "La fabbrica della bontà"

Harry Potter, i Pirati e il gruppo 'La fabbrica della bontà' trionfano a 'La città di Carnevale', la festa organizzata nel pomeriggio di oggi, 24 febbraio, dal Comune di Falconara con il contributo del Consiglio regionale delle Marche. Sono stati questi i gruppi più numerosi che hanno partecipato alla gara delle maschere, aggiudicansosi così buoni spesa da utilizzare da Unieuro.

'La fabbrica della bontà', maschera creata dalla scuola Marconi, ha conquistato anche un buono messo in palio da pro loco Falconamare e dal gruppo di commercianti 'I love shopping' da spendere nelle cartolerie falconaresi. Lo stesso premio è stato vinto da tutti i gruppi mascherati delle scuole: 'La diversità' degli asili nido di Falconara e 'Antico Egitto' e 'Gli egiziani' della Mercantini. Premi speciali sono andati a 'La fruttivendola' della piccola Jennifer e ai Minions. Sul palco per le premiazioni, che si sono concluse attorno alle 17.30, la presidente del Consiglio comunale Vincenza De Luca, la vicesindaco Valentina Barchiesi e l'assessore alla Cultura Marco Giacanella. La manifestazione si è aperta alle 14.30 con la sfilata dei gruppi mascherati e dei carri provenienti da Chiaravalle e Montemarciano: Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato, Barbie, Clash Royale, Kung Fu Panda, Harry Potter e Perla nera. A vigilare sulla manifestazione i militi della Croce Gialla, i volontari del gruppo comunale di protezione civile e gli agenti di polizia locale di Falconara, che sono intervenuti in modo tempestivo anche in occasione di un inconveniente a uno dei carri, evitando che il guasto avesse conseguenze sulla manifestazione.

"Sono stata contenta di aver spostato la data del Carnevale e di aver ricevuto tanta comprensione dei cittadini - dice il sindaco Stefania Signorini, che non ha potuto essere presente per motivi di salute -. Sono molto soddisfatta della grandissima partecipazione per questo Carnevale, che ho fortemente voluto nella prima edizione del 2011, riportandolo a Falconara dopo decenni. La manifestazione sta sempre più crescendo e per questo il mio grazie va ai commercianti, alla protezione civile, agli uffici comunali, ai carri arrivati dai comuni limitrofi, perché questa è stata la formula che abbiamo adottato fin dalla prima edizione per rilanciarlo. Un grazie speciale va a tutta la città e alle scuole che con la loro partecipazione hanno decretato questo nuovo successo".