Il carnevale incanta la città: boom di presenze alla sfilata

FALCONARA - Successo de ‘La Città di Carnevale’, che ha portato in centro a Falconara tantissime persone. Per questo il sindaco Stefania Signorini ha voluto ringraziare la polizia locale di Falconara e quelle di Montemarciano e Chiaravalle, che hanno collaborato nello scortare i carri sia all’andata che al ritorno, il gruppo comunale di Protezione civile di Falconara, la Pro Loco Falconamare e i commercianti, in particolare quelli di ‘I Love shopping’. Hanno contribuito Vab Marche, Croce Gialla di Falconara, Pro Loco di Chiaravalle, il Circolo Oratorio Anspi Altra Direzione di Montemarciano, la Banda di Castelferretti, la cooperativa L’Albero dei Balocchi che ha animato il pomeriggio, tutti i dipendenti del Comune e delle cooperative che hanno lavorato all’organizzazione.

«Un grazie particolare va ai partecipanti- scrive il comune in una nota- le scuole Marconi, Da Vinci e Aquilone, gli asili nido comunali Aquilone, Snoopy e La Sirenetta, il Centro diurno Sì e Coser di via Roma, i gruppi mascherati ‘Bees ‘n Roses’, ‘la Famiglia Addams’, le coppie ‘Joker e Harley Quinn’ e ‘It’ e tutti coloro che sfilato in maschera per le vie della città».