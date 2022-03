Carlo Urbani, rifinanziata la legge: celebrazioni per 20 anni dalla morte

ANCONA - Il Consiglio regionale delle Marche approva una risoluzione che prevede lo stanziamento di 30mila euro per le iniziative da realizzare il prossimo anno in occasione dei venti anni dalla morte di Carlo Urbani. È stato infatti approvato all'unanimità dall'Assemblea legislativa un provvedimento che prevede sia l'impegno per il rifinanziamento della legge con cui nel 2020 è stata istituita la 'Giornata Carlo Urbani' nonché lo stanziamento di 30mila euro per le celebrazioni che saranno dedicate allo stesso medico di Casteplanio, in occasione del ventennale della sua morte che cade nel 2023.

Attraverso l'atto, proposto dal gruppo Pd (primo firmatario Antonio Mastrovincenzo) e sottoscritto successivamente da tutti i consiglieri, si ricorda che proprio la legge promuove 'la conoscenza e la divulgazione dell'opera e della vita del medico marchigiano, quale figura emblematica della lotta alle disuguaglianze nell'accesso delle cure mediche, delle azioni di contrasto alla diffusione della pandemia, della solidarietà internazionale in campo sanitario'. (Agenzia Dire).