E' il giorno di Carlo Cottarelli, l'economista atteso alla tavola rotonda

Prima l’inaugurazione alle ore 16 della nuova filiale in Viale Trieste 26, alla presenza delle autorità e della giornalista Ilaria D’Amico con la benedizione dei locali a cura di Gerardo Rocconi, Vescovo della Diocesi di Jesi. Poi alle 17.30 la tavola rotonda che toccherà molteplici temi che riguardano l’attualità economica del nostro territorio e non solo. Ecco il programma del pomeriggio di sabato 4 dicembre che i vertici della Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere hanno organizzato per i quasi 2mila soci e non solo. L’incontro sarà aperto dal saluto di benvenuto di Claudio Carbini, Presidente della Bcc di Ostra Vetere e quello della città a cura del Sindaco Massimo Bacci.

Quindi la tavola rotonda sul tema “La ripresa post-pandemica: come ri-orientarsi tra opportunità rischi e incertezze” sarà moderata dalla giornalista Ilaria D’Amico e vedrà la partecipazione di Carlo Cottarelli, economista fra i più noti a livello internazionale, di Francesco Acquaroli, Presidente Giunta Regione Marche, dell’imprenditore marchigiano Enrico Loccioni, di Sergio Gatti Direttore Nazionale Federcasse, di Vincenzo Palli Direttore Nazionale Bcc Risparmio & Previdenza. Il Maestro Federico Mondelci e l’Italian Saxophone Quartet cureranno gli intermezzi musicali dell’evento, con musiche e brani tra i più amati del compositore Ennio Morricone.

«Pur considerando la capienza ridotta del Teatro Pergolesi – ha detto il Presidente della Bcc Claudio Carbini – aver già dovuto chiudere le prenotazioni da qualche giorno per il raggiunto limite di posti ci dà la dimensione del gradimento nei confronti del prestigio dei personaggi che animeranno questo pomeriggio alcuni dei quali saranno per la prima volta a Jesi grazie al nostro invito». Per dar modo a tutti di seguire l’evento, la tavola rotonda sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della banca ww.ostravetere.bcc.it. «Per noi è soprattutto una festa, i 100 anni della nostra banca, un compleanno davvero speciale che vogliamo condividere con più amici possibile”– ha ricordato il Presidente- Ci aspettiamoun confronto con contenuti di altissimo profilo e, i moltissimi imprenditori che hanno prenotato il proprio posto in sala, sono certo che otterranno risposte ai molti quesiti che tutti noi ci poniamo a partire dal quadro competitivo del tessuto imprenditoriale marchigiano nello scenario internazionale alla luce anche degli ingenti fondi che il PNRR veicolerà nel nostro territorio».