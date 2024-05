Falconara in lutto per la scomparsa di Carlo Catalani, commerciante ed esempio di solidarietà

FALCONARA MARITTIMA – Si è spento nella notte tra sabato e domenica nel reparto di cardiologia dell’ospedale di Torrette Carlo Catalani, papà del nostro collega Marco e di Gabriele. 72 anni, era conosciuto nella città di Falconara Marittima non solo per la sua attività di agente di commercio, ma anche per la sua presenza nello storico negozio di articoli da regalo in piazza Mazzini, fulcro della città, poi spostato in via Trieste.

Sempre attivo e partecipe alle vicende cittadine, parallelamente alla sua attività lavorativa Carlo Catalani era molto attivo sul fronte della solidarietà. Si è dedicato a limitare gli sprechi alimentari, tanto da donare alle famiglie in difficoltà il cibo recuperato all’interno delle attività perché invenduto e destinato allo scarto, ma ancora fruibile, cosa che ha continuato a fare con grande generosità una volta raggiunta la pensione. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di AnconaToday.