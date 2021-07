118, la risposta della Direzione: «Carenza? E’ stato complessivamente incrementato»

In merito alle criticità emerse negli ultimi giorni legate al personale 118, ai locali utilizzati, ai tagli e alla carenza del personale, è arrivata la risposta della Direzione di Area Vasta 2:

“Questa Direzione precisa che non è vero che la Centrale Operativa sia priva di responsabile, essendovi un direttore ad interim, e che a breve verrà espletato il concorso precedentemente bandito. L’attuale sede, all’interno degli Ospedali Riuniti, non presenta sofferenze anche se tutto può essere migliorato e, comunque, considerato che si trova ubicata presso altra Azienda, si stanno valutando da tempo altre soluzioni in locali Asur. Per quanto riguarda il personale, è stato complessivamente incrementato, attualmente vi lavorano n. 2 medici; gli infermieri sono a pieno organico (ventisei e un coordinatore) e gli operatori radio sono due per turno (in totale dodici)”.