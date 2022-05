Telemedicina per gli istituti penitenziari: un progetto pilota nel carcere di Montacuto

Incontro del Garante Giancarlo Giulianelli con il direttore generale di Asur Marche, Nadia Storti, per fare il punto della situazione e individuare le tappe del percorso da mettere in atto. Si parte con la ricognizione tecnica per il cablaggio della rete telematica