Visita di commiato al comando provinciale dei carabinieri: il generale Salticchioli ai saluti

Il Comandante della Legione Carabinieri Marche, generale Fabiano Salticchioli, ha fatto visita al comando provinciale carabinieri di Ancona per rivolgere al personale il suo saluto di commiato, in vista del suo imminente trasferimento presso il Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri in Roma, che avrà luogo a fine mese.

Il generale Salticchioli ha colto anche l’occasione per tracciare un bilancio del suo biennio di comando, iniziato nel settembre 2020 e caratterizzato dalla gestione di situazioni particolarmente complesse, sia sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica come l’alluvione che ha colpito la Regione Marche lo scorso 15 settembre, sia sotto quello strettamente sociale come l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Generale ha poi parlato anche dei risultati operativi conseguiti negli ultimi due anni, in cui sono state condotte attività investigative che hanno avuto risonanza mediatica a livello nazionale ed internazionale, così come quelli ottenuti in materia di ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del 2016.