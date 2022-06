Carabinieri, Michele Ridente è il nuovo comandante del Norm

SENIGALLIA - Michele Ridente è il nuovo comandante del Norm dei carabinieri. L’ufficiale di 52 anni prende il posto del maggiore in congedo Claudio Fiori.

Prima di diventare ufficiale nel ruolo di ispettore, Ridente ha ricoperto l’incarico di Comandante delle Stazioni di Nepi ed Ostia Antica e di comandante dell’Aliquota Radiomobile del Norm di Ostia. Inoltre nel 2010 ha partecipato alla missione di pace in Kosovo quale Comandante del plotone Msu (Multinational Specialized Unit). Durante la sua formazione professionale ha conseguito la Laurea in Scienze dell’Amministrazione – Curriculum Operatore Giudiziario - presso l’Università degli Studi di Siena. Nel corso della carriera è stato insignito di numerosi riconoscimenti per le attività investigative svolte ed ora è chiamato a condurre il nucleo radiomobile di Senigallia, dove avrà alle sue dipendenze il personale che gestisce il pronto intervento e l’aliquota dedicata alle indagini.