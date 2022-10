Carabinieri, il generale Cagnazzo in visita al comando provinciale di Ancona

ANCONA - Il comandante di Legione carabinieri Marche, generale di brigata Salvatore Cagnazzo, ha visitato per la prima volta il Comando Provinciale di Ancona. A riceverlo oltre al Comandante provinciale, colonnello Carlo Lecca, i comandanti di Compagnia di Ancona, Senigallia, Osimo, Fabriano e Jesi, unitamente ad una rappresentanza di Comandanti di Stazione, dei Reparti Speciali e di militari del Comando Provinciale.

Il Generale ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano di prossimità alla cittadinanza svolto in prima linea dai militari dell’Arma, che permette prevenzione e repressione dei reati, riponendo la propria fiducia in ogni carabiniere della provincia. Nel suo discorso ha, infine, ringraziato i carabinieri e le loro famiglie per la disponibilità e per il lavoro giornaliero che svolgono. Il generale Cagnazzo, nella sua carriera da Ufficiale, ha comandato importanti reparti territoriali, tra cui il Comando Provinciale di Cagliari, il Nucleo Investigativo ed il Reparto Operativo di Roma.