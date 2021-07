Trentasei lunghi anni di servizio nell’Arma, il luogotenente Lopriore va in congedo

Raffaele Lopriore, comandante della stazione di Senigallia dell’Arma dei Carabinieri da ben 9 anni, va in congedo. Arruolatosi nel 1985 ha ricoperto vari incarichi segnalandosi in molteplici operazioni condotte positivamente

Dopo 36 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri il luogotenente Raffaele Lopriore va in congedo, lasciando il comando della Stazione di Senigallia che guidava da ben 9 anni. Arruolatosi nel 1985, dopo aver lavorato in una stazione del salernitano, è giunto al Nucleo Elicotteri di Ancona, poi divenuto Nucleo Elicotteri di Falconara Marittima. Ha trascorso dieci anni in quel reparto, specializzandosi come marconista elettronico di bordo. Nel 2012 poi è giunto al comando senigalliese, ponendosi alla guida di quattordici carabinieri. Durante gli anni di servizio prestati come Comandante di Stazione ha svolto numerose attività di servizio di particolare rilevanza, inerenti sia al contrasto dei reati contro il patrimonio, sia dei reati inerenti le sostanze stupefacenti.

Una di queste attività, svolta nel 2014, è consistita nel sequestro di un importante quantitativo di trattori ed attrezzi agricoli, provento di vari furti commessi nel territorio marchigiano, del valore complessivo superiore a 600.000 euro, rinvenuti all’interno di un capannone situato a Senigallia. A ciò si aggiungono numerosi sequestri di importanti quantitativi di sostanza stupefacente, che negli anni sono stati sottratti al traffico illecito grazie alle attività d’indagine condotte dal sottufficiale. Non sono mancate le operazioni di contrasto alla contraffazione, svolte sul litorale senigalliese. La più importante risale all’anno 2013, quando è stato effettuato il sequestro di oltre 1600 capi con marchi contraffatti, rinvenuti all’interno di sei appartamenti e di un garage siti a Marotta, del valore complessivo di 750.000 euro. Per quel reato erano state denunciate all’Autorità Giudiziaria otto persone. Una delle ultime attività di servizio svolte dal Luogotenente Lopriore è stata conclusa lo scorso anno. Si tratta dell’indagine relativa alla rapina in abitazione con sequestro di persona commessa ai danni di un uomo di Senigallia nel mese di agosto. In quel caso, in pochi giorni è stato identificato uno dei responsabili, assicurato alla giustizia, mentre in seguito è stato individuato anche il suo complice. Si conclude quindi una lunga esperienza nell’Arma dei Carabinieri, svolta con quotidiano impegno, dinamismo e professionalità.