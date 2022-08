Dall'esperienza in Campania al comando dei carabinieri di Falconara: Esposito subentra a Ognissanti

FALCONARA- Da oggi, 31 agosto, il Tenente Giuseppe Esposito ha assunto il comando della Tenenza di Falconara Marittima succedendo il parigrado Michele Ognissanti trasferito al Comando di Sassuolo.

Esposito si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1997, ha 45 anni ed è nativo di Palermo. E’ coniugato ed è laureato in Economia e Commercio, Scienze Giuridiche e Giurisprudenza. Dopo l’iter formativo biennale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, è stato destinato, per la prima volta, in terra marchigiana. Nella sua pregressa ed ultima esperienza nel ruolo Ispettore, ha comandato, complessivamente per nove anni, due Stazioni Carabinieri in provincia di Salerno. Nell’anno 2018, con decreto del Presidente della Repubblica, è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’auspicio del neo Comandante è quello di continuare l’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore, accrescendo la prossimità e la disponibilità nei confronti dei cittadini, in modo da porsi in ascolto delle persone per coglierne le preoccupazioni e soddisfare le loro richieste che riguardano, sempre di più, la sicurezza pubblica ed il vivere civile.