Asfalti, cantieri in centro e disagi per un mese. Rivoluzionati i capolinea bus

ANCONA - Partirà giovedì 5 maggio e si protrarrà fino alla fine del mese una serie di lavori di asfaltatura che interesserà principalmente le vie del centro Giannelli, Frediani (direzione piazza Cavour), Vecchini e piazza Cavour. Gli interventi prevedono il restringimento delle sezioni stradali, quindi, salvo situazioni momentanee, il traffico non sarà mai completamente interdetto ma avrà inevitabilmente dei rallentamenti nelle zone interessate dal cantiere. Subiranno invece modifiche sostanziali i capolinea delle linee bus extraurbane e alcune zone di sosta.

Capolinea

Da giovedì 5 maggio fino alla fine dei lavori il capolinea bus delle linee extraurbane sarà spostato da piazza Cavour a Piazza Pertini, lato via San Martino. «Anche se i lavori procederanno gradualmente lungo le vie interessate, a partire da via Giannelli – specifica l'assessore alle manutenzioni Stefano Foresi - abbiamo ritenuto opportuno spostare il capolinea per tutta la durata dei cantieri, per fornire ai viaggiatori un punto di riferimento fisso, limitando così al massimo i disagi».

Sosta

Per tutta la durata dei lavori, dunque, sarà interdetta la sosta nel tratto di via San Martino tra la Galleria e via Vecchini. Il divieto di sosta su via San Martino non interesserà, ovviamente, i bus, né il carico/scarico di fronte al supermercato COAL, lo stallo disabili con n. 1590/08 e i mezzi autorizzati della Marina Militare.Per agevolare i residenti delle zone interessate nel reperimento dei parcheggi, in via Montebello la sosta sarà riservata esclusivamente ai residenti/dimoranti (già titolari di permesso di sosta) delle seguenti vie: Montebello dal civico 1 al civico 103, San Martino dall'1 al 91 e Simeoni dal 7 al 24.

Per poter utilizzare la sosta riservata sarà necessario richiedere un permesso temporaneo a M&P Parcheggi all'ufficio permessi di via Mamiani (presso il parcheggio degli Archi), aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15,30 alle 17. Ulteriori informazioni si possono avere chiamando il numero 0712814869 o scrivendo alla mail permessi@anconaparcheggi.it .

Mobilità & Parcheggi in questi giorni sta procedendo a diffondere la notizia con l'affissione di volantini esplicativi nei portoni dei civici interessati. Anche Conerobus ha predisposto il materiale informativo per gli utenti del trasporto extraurbano. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sui cantieri, sulla mobilità e sulla sosta sono disponibili nei siti istituzionali del Comune (www.comuneancona.it), di Conerobus (www.conerobus.it) e di M&P (www.anconaparcheggi.it), oltre che nelle rispettive pagine social e nei sistemi di messaggistica istantanea Whatsapp e Telegram del Comune.