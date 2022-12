Capodanno in piazza, viabilità stravolta in centro: divieti di sosta e transito, cosa c'è da sapere

Il comandante della Polizia Locale di Ancona ha emesso ordinanza che contiene i provvedimenti limitativi della sosta e circolazione veicolare per la festa Capodanno 2022/2023 in piazza delle Repubblica.

Come cambia la viabilità

PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Divieto di sosta e fermata su tutta la piazza lato Teatro delle Muse, lato stalli blu, lato Chiesa e lato Palazzo Rai dalle ore 08.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione ad eccezione dei veicoli del service tg. FK974VG, AN566009, PS449198 e DT786DT che potranno sostare fino al termine della manifestazione; La postazione Igenio dovrà essere rimossa dalla Società Anconambiente entro le ore 16.00; Interdizione della circolazione veicolare su tutta la piazza dalle ore 16.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione;

SCALO VITTORIO EMANUELE: dalle ore 08.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione:

divieto di sosta e fermata su ambo i lati ad eccezione dei taxi che potranno sostare fino alle ore 20.00;

VIA GRAMSCI: dalle ore 16.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione:

interdizione della circolazione veicolare da Piazza del Plebiscito;

VIA PIZZECOLLI: dalle ore 16.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione:

inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra Via Bernabei e Via Matas con obbligo di svolta a destra all’intersezione con Via Matas/Piazza San Francesco in direzione Via Matas;

VIA BERNABEI: dalle ore 16.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione:

Obbligo di svolta a destra all’intersezione con Via Pizzecolli in direzione Piazza San Francesco ad eccezione dei mezzi diretti all’interno del parcheggio della Prefettura che potranno poi uscire svoltando a destra in direzione Via Pizzecolli/Piazza San Francesco; Obbligo di svolta a destra all’intersezione con Via Matas/Via Fanti in direzione Via Fanti ad eccezione dei residenti/autorizzati di Via Bernabei diretti all’interno dei propri garages e dei mezzi diretti all’interno del parcheggio della Prefettura; Apposizione segnaletica “VIA GRAMSCI CHIUSA” all’intersezione con Via Matas/Via Fanti

VIA PIZZECOLLI: dalle ore 16.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione:

Inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra Piazza Stracca e Piazza San Francesco (i veicoli da Piazza Stracca potranno scendere in direzione Piazza San Francesco per poi transitare su Via Matas); L’impianto semaforico ivi presente dovrà essere posizionato in modalità lampeggio dalla Società Anconambiente; Segnaletica di “Divieto di accesso” da posizionare all’altezza di Piazza San Francesco

PIAZZA DEL SENATO: dalle ore 16.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione :

Viene autorizzato il transito a tutti i veicoli in direzione Piazza Stracca in deroga al divieto ivi presente che dovrà essere oscurato;

PIAZZA STRACCA: dalle ore 16.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione:

Obbligo di proseguire in direzione Via Pizzecolli in deroga al divieto ivi presente che dovrà essere oscurato;

PIAZZA SAN FRANCESCO: dalle ore 16.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione: I mezzi in sosta all’interno dei garages hanno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione Via Matas;

VIA MATAS: dalle ore 16.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione: Inversione del senso di marcia (da Piazza San Francesco a Via Fanti) con obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via Bernabei/Via Fanti in direzione Via Fanti;

PIAZZA PLEBISCITO: Dalle ore 16.00 fino al termine della manifestazione i veicoli all’interno della Piazza hanno l’obbligo di svoltare a destra all’intersezione con Via Gramsci in direzione Via Pizzecolli /Piazza San Francesco; Dalle ore 21.00 fino al termine della manifestazione viene interdetta la circolazione veicolare dal varco di Corso Matteotti ad eccezione dei mezzi di soccorso;

VIA BONDA: dalle ore 16.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione:

Obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Piazza Plebiscito in direzione Via Pizzecolli/Piazza San Francesco

LARGO SACRAMENTO: Divieto di sosta e fermata dalle ore 08.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione

Dalle ore 16.00 fino a fine manifestazione viene interdetta la circolazione veicolare;

VIA GIOVANNI XIII – PIAZZA DEL SENATO: dalle ore 21.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione: Segnaletica “Via della Loggia CHIUSA” ;

VIA DELLA LOGGIA: dalle ore 21.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione: Interdizione della circolazione veicolare su tutta la Via da Piazza Santa Maria a Piazza della Repubblica ad eccezione dei mezzi diretti all’interno del garages Rai e i residenti in Via della Catena che potranno accedere/uscire lato Lungomare Vanvitelli;

VIA DELL' APPANNAGGIO: dalle ore 21.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione: Interdizione della circolazione veicolare;

VIA XXIX SETTEMBRE: dalle ore 21.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione:

Per i veicoli provenienti da Galleria San Martino obbligo di svolta a destra all’intersezione con Piazza Kennedy in direzione Corso Stamira;

CORSO STAMIRA: dalle ore 21.00 del 31/12/2022 fino a fine manifestazione: Per i veicoli provenienti da Piazza Roma obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Piazza Kennedy in direzione Via XXIX Settembre.