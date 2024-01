Musica, balli e risate in piazza Cavour: la carica dei 15mila a salutare il 2024

ANCONA - E’ stata effettivamente l’Ancona che brinda quella scesa in piazza per il Capodanno 2023. Ma che ha anche applaudito, ballato, cantato ed anche riso nel corso della notte che ha spalancato le porte all’arrivo del 2024. Sono state circa 15mila le persone presenti in piazza Cavour, stando ai numeri dell’Amministrazione Comunale: numeri che hanno premiato la scelta dell’amministrazione comunale di varare un San Silvestro con un format differente, miscelando varie proposte in un’unica notte per andare incontro ad un gradimento il più possibile “trasversale”.

Il termometro dell’entusiasmo è cominciato a salire poco prima delle 22, con l’inizio dell’esibizione degli Ex-Otago, gruppo indie pop ligure che ha festeggiato lo scorso anno i venti anni di attività e reduci da un tour nel club di tutta Italia. Musica e parole sul palco, ed anche un messaggio sotto forma di esposizione della bandiera palestinese, esibita al momento dei saluti dal frontman Maurizio Carucci. E’ stata quindi la volta di Max Giusti, che ha raccolto il testimone allietando il pubblico fino all’arrivo della mezzanotte. Ed in occasione del brindisi della mezzanotte, il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, alla presenza degli Assessori della Giunta, ha voluto personalmente fare gli auguri alla città.

Non è mancato lo scoppio di qualche petardo – sebbene l’ordinanza emanata li avesse proibiti – così come la musica, coinvolgente, del SuperStar Party Disco, che ha coinvolto non solo chi era presente già da inizio serata, ma anche chi ha preferito brindare in un contesto “casalingo” o all’interno dei locali per poi chiudere la notte in Piazza approfittando anche di una temperatura ben lontana da quelle rigide che si registrano in inverno. Tanta musica anni ‘70, ‘80 e ‘90 per due ore abbondanti, che hanno fatto calare il sipario sull’ultima notte del 2023 e salutato le prime ore del nuovo anno.