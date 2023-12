Lo show di Max Giusti, la musica degli Ex Otago ed il "Super Dance Party": Ancona pronta ad accogliere il 2024

ANCONA - La comicità di Max Giusti, la musica d’autore degli Ex-Otago, il super dance party per ballare fino a tarda notte. E’ tutto pronto per “Ancona che brinda”, il claim in declinazione di quello originario ideato per il Natale “Ancona che brilla” e che sarà a sua volta proiettato in tutti gli eventi di questo primo anno di Amministrazione Silvetti.

Il palcoscenico scelto è quello di piazza Cavour, che a partire dalle 21.45 vedrà esibirsi gli Ex-Otago, iconico gruppo musicale indie pop nato a Genova nel 2002. Alle 23 sarà la comicità di Max Giusti a intrattenere la piazza e a brindare con il pubblico alla mezzanotte. Cabarettista, imitatore, conduttore televisivo e radiofonico di origini marchigiane, il suo spettacolo sarà un’ora di performance tra sketch e momenti di varietà. Il proseguo della serata, che terminerà alle due di notte, sarà affidato ai dj e vocalist di Superstar Party Disco, con le tracce musicali degli anni Settanta, Ottanta e Novanta mixate da Davide e Diego Domenella insieme a Claudio Ricotti e con la voce di Veronica Key accompagnata dal rapper marchigiano Stilo Aka Space, freestyler, che si esibirà con un suo corpo di ballo.

Torna dunque il Capodanno ad Ancona e lo fa con un format tutto nuovo che propone uno show completo, con una ricca offerta artistica che unisce la comicità alla musica e capace di incontrare il gradimento del grande pubblico, dai giovani agli adulti. Il concerto con i migliori e popolari brani degli Ex-Otago lascerà spazio al divertimento ‘da battuta’ di Max Giusti per arrivare, dopo la mezzanotte, al remember da super disco che ripercorrerà le colonne sonore delle migliori stagioni di locali storici marchigiani, dal Green Leaves, allo Shalimar, dall’Odissea, al Lola.

Questo nuovo format è stato messo a punto dall’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, che nella programmazione ha dato spazio a tre momenti diversi accompagnando gli anconetani nell’ultima notte dell’anno. L’appuntamento con la musica con gli Ex-Otago è alle 21.45 che lasceranno spazio alle 23 al comico e intrattenitore, Max Giusti. Dopo la mezzanotte, Davide Domenella (già Disco d’oro e di platino con i Double Dee nel 1990 con il singolo “Found Love”) e Veronica Key faranno ballare fino alle due notte, orario di chiusura dell’evento.

«La formula adottata, intendo quella della comicità abbinata alla musica – afferma l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio – ci permetterà di rispondere in diversi modi al divertimento dell’ultimo giorno dell’anno. Da qui la suddivisione delle performance. La prima dedicata al concerto che per il genere musicale soddisfa diverse fasce d’età, la seconda alla comicità per chi non vuole andare oltre alla mezzanotte e, infine, la musica disco per chi invece vuole concludere la serata ballando con le hit più famose dell’ultimo trentennio».