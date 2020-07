Capitale italiana della cultura, Ancona rilancia la candidatura: il dossier

Ancona rilancia la sua partecipazione per "Capitale Italiana della Cultura 2022" e domenica 2 agosto, alle ore 18:30, alla Mole Vanvitelliana, presenta alla città il dossier a sostegno della candidatura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarà un racconto a più voci sul percorso singolare del dossier, reso ancora più atipico a causa del Covid e del lockdown, ma condiviso con associazioni sociali e culturali, imprese, singoli cittadini e professionisti. Nel corso dell’incontro, a cui parteciperà anche il Sindaco Valeria Mancinelli, sarà spiegato il meccanismo del bando e saranno descritte le traiettorie della candidatura di Ancona. «Non ci siamo fermati mai, nessuno di quanti si occupano davvero di cultura in questa città si è fermato - sottolinea l'assessore alla Cultura, al Turismo e alle Politiche giovanili Paolo Marasca- sono nati progetti, sono cambiati obiettivi, si sono allacciate relazioni. Tutte e tutti hanno mostrato un grande senso di comunità culturale, che speriamo sia ben visibile nel dossier che consegniamo al Ministero. Credo che Ancona stia mostrando, tra mille problemi e ampi margini di crescita, come la cultura possa davvero essere una leva di trasformazione sociale senza pari». Per partecipare è obbligatorio recarsi dalle ore 18:00 presso la biglietteria spettacoli della Mole (in Sala Boxe Omero) per registrarsi e avere l’assegnazione del posto in platea e il ticket per l’aperitivo offerto dopo la presentazione.