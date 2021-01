Capitale italiana della cultura, Fratelli d'Italia: «Sconfitta la gestione Marasca-Mancinelli»

«Abbiamo sperato fino all'ultimo giorno che Ancona fosse eletta capitale italiana della cultura per il 2022»: il capogruppo Angelo Eliantonio, il consigliere regionale e comunale Marco Ausili e la consigliera comunale Maria Grazia De Angelis si dicono delusi per la sconfitta della capitale dorica al titolo di Capitale italiana della cultura 2022.

Il comunicato prosegue: «Ancona avrebbe potuto vincere per i suoi 2400 anni di storia, per il suo immenso patrimonio e per la sua naturale predisposizione, non certo per la gestione della cultura targata Marasca-Mancinelli, chiusa e autoreferenziale, centralizzata e incapace di coinvolgere i tanti operatori culturali che avrebbero dato un contributo fattivo. Questa amministrazione comunale ha disperso i propri luoghi della cultura diffusa e il proprio patrimonio, si pensi alla Biblioteca Comunale chiusa da due anni, alla tenuta dell'Anfiteatro Romano e del Porto Traianeo, della Pinacoteca Comunale solo per citare i paradossi più recenti in relazione a questa candidatura. Questo verdetto non è certo la sconfitta della nostra splendida città dai tanti potenziali, ma è la sconfitta di questa conduzione a senso unico, che ora dovrà per forza fare i conti con le nostre proposte, senza arroccarsi nuovamente sulle consuete posizioni fallimentari: coinvolgimento totale degli operatori culturali, spoliticizzazione della gestione del settore cultura, difesa, recupero e valorizzazione del patrimonio, nuova politica sugli eventi cittadini volti a una maggiore risonanza, per rendere Ancona interessante meta appetibile come ogni Capoluogo di Regione che si rispetti».