Caos "Sanzio", Bruschini (Atim) contrattacca: «Basta offese alle Marche ed ai marchigiani»

ANCONA – Non si è fatta attendere la replica di Marco Bruschini, direttore Atim, l’agenzia della Regione Marche che si occupa di sviluppo del turismo e internazionalizzazione. Dopo la conferenza stampa del pomeriggio di ieri in cui Gaetano Francesco Intrieri, amministratore delegato di AeroItalia, ha reso nota l’intenzione di lasciare a scadenza del contratto l’Aeroporto di Falconara lamentando inadempienze da parte di Atim in merito agli accordi precedentemente sottoscritti.

«Apprendo dagli organi di stampa – dice Bruschini in una mail indirizzata a varie testate giornalistiche – che Aeroitalia avrebbe violato il patto di riservatezza, esibendo l’accordo sottoscritto con ATIM, così aggiungendo all’elenco (già corposo) un nuovo inadempimento. Val la pena ricordare che Aeroitalia avrebbe dovuto produrre una fideiussione (e non lo ha fatto), rispettare la segretezza del contenuto contrattuale (e non lo ha fatto), evitare di diffamare ATIM ed il suo management (e non lo ha fatto), ma soprattutto avrebbe dovuto presentare un piano marketing adeguato.

Proprio alla luce di questo inadempimento e nel (vano) tentativo di salvaguardare il rapporto, ATIM aveva proposto (con la PEC esibita) di stipulare un nuovo accordo, che avesse – stavolta – un piano marketing ben definito, ma Aeroitalia ben pensava di non aderire. Ora, appare quanto meno paradossale che sia Aeroitalia a pretendere un risarcimento per asseriti danni (quali???), dopo questa interminabile serie di inadempienze, ma ora la misura è colma. Non accetteremo ulteriori offese alle Marche ed ai marchigiani – conclude Bruschini, che ha anche indetto una conferenza stampa per spiegare i dettagli dell’operazione – ed abbiamo già affidato ai legali l’incarico di adire le vie legali a tutela della nostra immagine».