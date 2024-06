Caos Ancona, la Croce Gialla si unisce ai cori di dissenso: «Rimborsi per 25mila euro mai riscossi»

ANCONA – Assume contorni sempre più preoccupanti la situazione dell’Ancona. Tra la collocazione in una categoria non ancora ben identificata ed il rischio di sparire dalla geografia del calcio, ci sono anche di risolvere questioni di carattere economico che, a quanto pare, non riguardano solo i tesserati del club. Anche la Croce Gialla, infatti, ha un contenzioso aperto con il club biancorosso, come testimonia la nota inviata dall’associazione in cui si precisa come da tempo la società non abbia ottemperato agli obblighi previsti.

“Nonostante i tanti solleciti fatti – riporta il comunicato – la Croce Gialla di Ancona deve avere nell'ultimo anno rimborsi per 25mila euro da parte dell’Ancona tra gare di campionato e Coppa Italia. Solleciti che sono iniziati già lo scorso anno ma che purtroppo non sono serviti a nulla. Il piano della sicurezza allo stadio “Del Conero” in occasione delle gare interne prevede la presenza di cinque ambulanze oltre ad un pulmino per disabili, che effettua il collegamento tra il piazzale e la tribuna. Tutte le ambulanze per normativa vigente devono avere una determinata dotazione di bordo in fatto di attrezzature per affrontare qualsiasi tipo di emergenza sanitaria, con tutti gli equipaggi che sono collegati tra loro tramite delle radio proprio per garantire la tempestività dei soccorsi e l’eventuale richiesta del medico presente in tribuna.

In tutti questi mesi, nonostante i mancati pagamenti, il servizio è stato assicurato – prosegue la nota – per rispetto nei confronti della città e della stessa tifoseria che peraltro in più di una circostanza ha fatto vedere quanto sia legata alla Croce Gialla di Ancona. Oltre ai mezzi, allo stadio è stato presente il personale medico per un impegno di oltre 5 ore a partita. Il servizio è stato sempre garantito onde evitare la mancanza dei mezzi di soccorso che avrebbe portato la sconfitta a tavolino della squadra, ma anche per il fatto che trovare 5 ambulanze disponibili con tanto di equipaggi e attrezzature non è cosa che si può reperire nel giro di qualche minuto”.