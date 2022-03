«Una canzone per la città che mi ha cresciuto», Daz Jay lancia il suo “Dorico”

ANCONA- Un singolo per omaggiare la città che lo ha cresciuto e coccolato, facendo divampare la grande passione per la musica che oggi sembra segnarne il presente e il futuro. Daz Jay, al secolo Matteo Dazj rapper classe 1994 anconetano di origini abruzzesi, lancia con queste prerogative il suo singolo “Dorico” che uscirà il prossimo 17 marzo sul proprio canale Youtube:

«La canzone ha tanti richiami alla città di Ancona e per questo il titolo “Dorico” mi è sembrato il più apprezzato. E’ una specie di inno, un tributo al luogo dove sono cresciuto nel bene e nel male. Il video lo abbiamo girato in alcuni luoghi simbolo, tra cui lo stadio Del Conero che è un po’ un contenitore di passione». Passione, appunto. Una passione che nasce da lontano e che tocca le corde del cuore e dei sentimenti di un ventisettenne: «La musica è un rimedio alla noia, è uno sfogo positivo, è un qualcosa che mi fa stare bene. Scrivo da quando ho diciassette anni, a venti ho iniziato a comporre canzoni. Sono un artista indipendente che mette il cuore in quello che fa. E sono anconetano, un qualcosa che caratterialmente non mi ha mai fatto arrendere».