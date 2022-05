Cantieri lumaca, ma nel 2021 il Comune non ha sanzionato nessuna impresa

ANCONA - Cantieri lumaca, ma nessuna sanzione per i ritardi nelle consegne nel corso del 2021. E’ quanto emerso questa mattina in consiglio comunale. Nella seduta, tornata in pianta stabile a Palazzo degli Anziani, Gli assessori Paolo Manarini, ai Lavori Pubblici, e Stefano Foresi, alle Manutenzioni, hanno risposto all’interrogazione di Forza Italia.

«Nel 2021 non sono state effettuate sanzioni alle imprese per ritardi o errori nell’esecuzione dei lavori» è stata la secca risposta di Manarini. Per quanto riguarda i lavori relativi all’installazione della fibra ottica, Foresi ha spiegato che ad alcune ditte sono stati fatti fare ex-novo i lavori non riusciti alla perfezione, come nel caso di via Recanati.