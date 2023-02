Riprendono i cantieri (e i cambi di carreggiata) lungo l'A14: dove e quando

Terminata la fase di maltempo lungo il versante adriatico a partire da lunedì 13 febbraio, sui tratti marchigiani e abruzzesi della A14 Bologna-Taranto saranno riattivati i cantieri di ammodernamento per consentire il completamento degli interventi già avviati, così come concordato al tavolo istituzionale tenuto nei giorni scorsi. Le opere saranno realizzate, laddove possibile, in fascia notturna per minimizzare gli impatti sul traffico.



In particolare, come previsto dal programma dei lavori di ammodernamento della rete condiviso con le Regioni, sul tratto compreso tra Pedaso e San Benedetto del Tronto, sarà avviata l'ultima fase di adeguamento alle normative europee e nazionali delle gallerie S. Basso, Cupramarittima, Acquarossa, S. Cipriano, Castello di Grottammare in direzione Sud: gli interventi avranno termine il 19 febbraio. In orario diurno (6-22) verrà garantito al traffico l’utilizzo di entrambi i fornici dove sarà percorribile una corsia per ciascun senso di marcia. Nelle fasce orarie con flussi più intensi potrà inoltre essere attivata una corsia supplementare nella direzione di marcia con flusso prevalente. Le attività saranno effettuate in fascia oraria notturna grazie all’installazione di uno scambio di carreggiata.





Lungo i tratti abruzzesi i lavori riprenderanno nella stessa configurazione antecedente la sospensione di questa settimana per la gestione delle operazioni antineve, per consentire la conclusione di questa fase del piano. Eventuali variazioni agli interventi attivi, così come la programmazione delle fasi successive previste dal programma dei lavori di ammodernamento, verranno concordate in occasione del prossimo tavolo interregionale sulla programmazione dei cantieri.