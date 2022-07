Via XXIX settembre, cantiere infinito ma si vede la luce: «Ormai siamo arrivati»

ANCONA - Cantiere di via XXIX settembre, fine lavori previsti per ottobre o novembre del 2022. Lo ha ribadito in consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici Paolo Manarini. «Due anni di Covid hanno bloccato tutto- ha risposto Manarini all’interrogazione di Antonella Andreoli- poi c’è stata la mancanza di materiali. Il termine previsto da contratto era del 31 marzo, la ditta è in ritardo e l'accordo prevede delle penali».

«La previsione, fatta dagli uffici, è per l’ultimazione a ottobre o novembre, quindi ormai ci siamo» continua Manarini. Per gli Archi, invece, i tempi rientrano in quelli previsti da contratto. Piazza del Crocifisso sarà aperta alla cittadinanza entro il mese. «Borgo Pio, come comunicato dall’Erap, sarà pronta nel 2023» ha concluso Manarini.