La musica vince sempre, nelle Marche riparte il "Cantagiro"

MARCHE - Dopo le audizioni nazionali web edition svoltesi nel periodo di lockdown partono dal vivo le Selezioni Regionali dello storico Concorso Nazionale Canoro del “Cantagiro” dal quale sono emersi big della canzone quali Adriano Celentano, Little Tony, Edoardo Vianello, Bobby Solo, Patty Pravo, Rita Pavone e tantissimi altri. Anche quest'anno per le Marche è stata formata una bella squadra di nuovi cantanti emergenti che nei giorni scorsi si sono esibiti nella suggestiva Sirolo. Alla direzione artistica e conduzione Marco Zingaretti, agente Regionale Marche del concorso. Ben 12 i concorrenti e ad aggiudicarsi il primo posto è stato Emanuele Saltari con il brano “Piccola Stella” di Ultimo; seconda classificata Martina Boezio, terza Sofia Lu Straccini, quarta Nicole Vestuto e quinta Marta Federici.

Per la categoria Junior primo posto per Carolina Galassi seguita da Francesco SImoncini e terza Sofia Potzolu. Ricco il parterre di giurati composto da musicisti, cantautori, dall’Assessore Comunale Serrani e della presenza della cabarettista Lucia Fraboni in arte Adalgisa Palpacelli. La serata, organizzata dal Comune di Sirolo in collaborazione della Pro Loco, è stata molto ricca di musica e ha visto dell’ottimo intrattenimento con la partecipazione di 4 “Big” Regionali Marche del Cantagiro ovvero coloro che nella scorsa edizione sono arrivati alla Finalissima Nazionale ed il loro inedito è stato inciso nella Compilation del Cantagiro 2020: Noemi Romiti, Massimo Bussoli, Federico Fabbretti, e Michele Mazzaferro. Tutti loro hanno già garantita, da regolamento, la prefinale nazionale 2020.

Non poteva mancare il vincitore regionale Marche del Cantagiro 2019, Corrado Mancini che in coppia con il bravo artista Filippo Lombardelli si sono esibiti in un medly di canzoni. Infiniti applausi per la piccola Nicole Marzaroli di soli 7 anni reduce dallo Zecchino D oro con “L Anisello Nunù”. Presente l’artista Massy in uscita in questi giorni con il brano “Big Blu”. Immancabili infine le auto d’epoca della Scuderia di Ancona. Il team del Cantagiro farà tappa la sera del prossimo 14 Agosto a Caldardola (Mc) per poi toccare la città di Filottrano dove venerdi 21 Agosto si svolgerà la Finale Regionale.