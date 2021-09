Cantagiro 2021, poker delle Marche alle finali nazionali: 2° posto per Francesco Simoncini

La scorsa settimana L’incantevole città di Tivoli ha ospitato le fasi nazionali della 59esima edizione della kermesse canora del Cantagiro. Per quanto riguarda la nostra Regione Marche dopo le selezioni estive che ha toccato diverse piazze della fino alla Finale Regionale di Caldarola dove ben 21 cantanti, sotto la direzione artistica di Marco Zingaretti agente Regionale del concorso, sono scesi in gara per contendersi le varie vittorie serali per poi continuare il percorso nelle fasi nazionali.

Ben 4 di loro, con il loro brano inedito come il regolamento del concorso prevede, sono riusciti ad arrivare tra i 26 Finalisti Nazionali di Tivoli e sono: Martina Boezio di Staffolo, Massimo Bussoli di Senigallia, Emanuele Saltari di San Ginesio e Francesco Simoncini di Serra S. Quirico che reduce dalla vittoria Regionale si è aggiudicato il podio Nazionale classificandosi al secondo posto con il brano “Grazia Infinita”, preceduto dalla campana Raffaella Carleo. Ottime posizione per gli altri nostri cantanti. Ad un passo dalla Finalissima l’anconetana Grazia Miscia che dopo aver superato 2 fasi delle nazionali (alla pre semifinale alla pre finale) ha ottenuto il Premio Speciale “Emozioni Cantagiro 2021”

Anche quest’anno la Finalissima Nazionale è stata condotta dal noto presentatore Marco Zingaretti che il giorno successivo è stato il padrone del palco anche nelle Finali Nazionali Baby e Junior e delle Band. Sabato sera accanto a lui Cristiana Ciacci, figlia del grande Little Tony nato proprio a Tivoli, protagonista nella sua lunga carriera anche del Cantagiro con ben 7 partecipazioni dove nel ’66 presentò l’intramontabile “Riderà”. Ospite d’eccezione il grande artista e presentatore Claudio Lippi. Le previsioni meteo avverse hanno spinto gli organizzatori a trasferire lo spettacolo dall’Anfiteatro Romano di Bleso al Teatro Giuseppetti. Ospiti della serata il cantante Davide De Marinis, il Mago Heldin e la Little Tony Family. Altri nostri cantanti sono scesi in gara nei 25 Finalisti Nazionali New Voice che prevede la partecipazione con le cover ottenendo un buon posizionamento: quinto posto per Federica Cingolani, sesto posto per Chiara Malibrano e settimana Sabrina Giuliodoro. L’efficente carovana del Cantagiro è già al lavoro per la prossima edizione dove festeggerà il 60 anno di concorso. Tante le idee da parte del patron Enzo De Carlo e del direttore generale Echeoni per festeggiare alla grande questo importante traguardo che ha visto emergere dagli anni ’60 tantissimi cantanti da Adriano Celentano, Rita Pavone, Edoardo Vianello, Massimo Ranieri, Litte Tony, Wilma Goich, Gianni Morandi, Caterina Caselli, Amedeo Minghi, Paola Turci, Francesca Alotta e tanti tanti altri. L’agente regionale Marco Zingaretti è già operativo con le audizioni ed iscrizioni per il Cantagiro 2022, sempre alla ricerca di cantanti emergenti augurando loro di poter iniziare da questo concorso il proprio percorso artistico e che possano avere una importante carriera come tanti grandi nomi della musica emersi proprio dal Cantagiro.