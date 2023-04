Candidati sindaco di Ancona, incontro-confronto sulla disabilità al centro Papa Giovanni

Venerdì 14 Aprile, alle 16.30, si terrà nell’Aula Polifunzionale del Centro Papa Giovanni XXIII un incontro con i candidati sindaco della Città di Ancona. L’evento, organizzato dalla Cooperativa Sociale con sede in Via M.T. di Calcutta, darà ai politici la possibilità di rispondere alle domande su particolari tematiche riguardanti le persone con disabilità, in particolare: l’abitare, la cultura, il tempo libero, il lavoro, l’accessibilità, l’educazione. Saranno presenti Centro Papa Giovanni XXIII, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Ancona, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Associazione Vita Indipendente Marche, Centro H, Fondazione Carovana, La Carovana, Piccolo Principe e Museo Tattile Omero.

Al termine dell’incontro verrà presentato ai candidati (in ordine puramente alfabetico Battino Marco, Rubegni Roberto, Rubini Francesco, Silvetti Daniele, Simonella Ida, Sparapani Enrico) un documento denominato “Un patto per l’inclusione” sottoscrivendo il quale ogni esponente si impegnerà a promuovere i diritti delle persone con disabilità, e farne evolvere la cultura, attraverso diversi doveri (il documento sarà visionabile nel sito www.centropapagiovanni.it dopo l’incontro). Il Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona gestisce servizi per la disabilità dal 1997: con due Centri Diurni, due Comunità Residenziali, “Casa Sollievo” e “Fricchiò”, la Ristorazione Solidale a base di inclusione lavorativa, si impegna quotidianamente a promuovere il rispetto, la dignità, il diritto all’autonomia e alla felicità delle persone disabili.