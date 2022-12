Nuovo pallone geodetico per il campo da tennis, sostituito quello danneggiato dal vento

FALCONARA - Sono stati appena completati i lavori di installazione di un nuovo pallone geodetico in uno dei due campi da tennis di via dello Stadio. Con la struttura in Pvc appena acquistata sarà sostituita la vecchia copertura, danneggiata dal forte vento del 17 settembre scorso. Per le conseguenze del maltempo il Comune di Falconara aveva infatti ottenuto un risarcimento di 25mila euro dall’assicurazione, grazie anche al sopralluogo tempestivo effettuato con il perito, cui sono stati aggiunti 12mila euro di risorse comunali. La Giunta ha preferito integrare l’importo per far installare un nuovo pallone geodetico, piuttosto che riparare quello danneggiato, ormai obsoleto. La realizzazione della nuova struttura completa gli interventi portati a termine nel corso dell’estate per migliorare l’impianto sportivo, che è dotato di nuovi spogliatoi e di una nuova pavimentazione, mentre a marzo era stato inaugurato il nuovo campo.

Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di sabato 17 settembre la costa anconetana fu investita da fortissime raffiche di vento, che danneggiarono anche altre strutture sportive di privati. Il Comune di Falconara convocò subito il Coc e i tecnici dell’ente, insieme agli addetti delle ditte del verde e di Marche Multiservizi, eseguirono numerosi sopralluoghi, anche in via dello Stadio per verificare i danni subiti da uno dei due palloni geodetici dell’impianto sportivo dedicato al tennis.

«Grazie alla tempestività del settore dei Lavori pubblici sono state recuperate le risorse necessarie per una copertura nuova – dice l’assessore allo Sport Raimondo Baia – che rimarrà a disposizione della comunità negli anni a venire. L’installazione del nuovo pallone geodetico completa il rinnovamento del polo sportivo del tennis: con il completamento dei nuovi spogliatoi e il rifacimento del campo di gioco i falconaresi e tutti gli utilizzatori della struttura possono giocare in un impianto sportivo d’eccellenza, adeguato alle esigenze più attuali».