Campo polivalente nel giardino della scuola, partiti i lavori

FALCONARA - Sono partiti nella mattinata di oggi, lunedì 13 marzo, i lavori per realizzare un nuovo campo di gioco polivalente nel giardino della scuola Media Montessori, dove i ragazzi potranno sfidarsi a pallavolo e a pallacanestro. Il progetto del Comune, già illustrato ai ragazzi all’inizio dell’anno scolastico, richiederà 30 giorni di intervento e fa parte di un programma approvato l’anno scorso, illustrato in Consiglio di istituto, organo collegiale che raccoglie rappresentanti di genitori e insegnanti. Era stato il sindaco Stefania Signorini, durante la visita di inizio anno nei plessi scolastici falconaresi, ad annunciare agli studenti castelfrettesi l’intervento, che ha l’obiettivo di rendere più vivibile questo spazio all’aperto. Nell’ultimo mese i tecnici del Comune hanno compiuto numerosi sopralluoghi nell’area verde e hanno ufficialmente comunicato nei giorni scorsi l’avvio dei lavori. Per gli interventi che riguardano la Montessori sono stati stanziati complessivamente 70mila euro, di cui 30mila per lavori interni alla scuola (tra i quali la tinteggiatura delle aule, già eseguita prima dell’inizio delle lezioni), i restanti 40mila proprio per la realizzazione del nuovo campetto polivalente. Questo sarà ricavato nella porzione di giardino già pavimentata, un tipo di pavimentazione che però non è adatta all’attività sportiva. L’area sarà leggermente ampliata e sarà pavimentata con resine sintetiche, che permettono di ottenere una superficie uniforme, hanno ottime prestazioni tecniche per il grado di attrito e il rimbalzo della palla e non hanno bisogno di particolare manutenzione. Saranno realizzati anche nuovi vialetti pedonali, per collegare meglio il nuovo campo polivalente con i due ingressi alla scuola, uno su via Veneto, l’altro su via Marzabotto e con le uscite interne.

E’ stato necessario attendere il rialzo delle temperature per realizzare la nuova pavimentazione in resina, che durante la lavorazione non tollera un clima troppo rigido. I lavori sono stati concordati con la scuola e sono complementari con quelli che l’istituto comprensivo Sanzio, grazie a finanziamenti ottenuti, realizzerà sempre in giardino. Per realizzare entrambi gli interventi (quello finanziato dal Comune e quello finanziato dalla scuola) i progettisti dei due enti si sono interfacciati per far sì che venissero sviluppati in modo armonico e senza sovrapposizioni.