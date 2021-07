2hands dona vita nuova al campetto di via Maratta

«L’associazione di volontariato ambientale 2hands Ancona ODV al riguardo del Campetto Dorico, visto l’incuranza di chi dovrebbe gestirlo sommata a quella di chi ne usufruisce, si è mossa per questa ragione, già dall’inizio di Luglio, per riqualificare l’area». Così l'associazione di volontari 2hands Ancona.

«Grazie alla pulizia a fondo svolta principalmente dal nostro socio Thiago, che è anche promotore della riqualificazione, e la conseguente visita da parte dell’assessore all’ambiente Polenta e un responsabile di Anconambiente, 2hands Ancona è riuscita a portare il servizio “Porta a Porta” al Campetto di via Maratta- prosegue l'associaizone- Con la collaborazione di Anconambiente, i vecchi bidoni dell’immondizia abbandonati e mal usati sono stati sostituiti da dei nuovi più piccoli per incentivare la corretta gestione dei rifiuti. Il progetto ha visto l’esposizione di un banner che racchiude un messaggio chiaro: avere cura e rispetto del campetto. La gestione “Porta a Porta” rispetterà gli orari della zona, i quali sono riportati sul banner e prevede la collaborazione di tutti i giocatori e frequentatori del Campetto. L’iniziativa e’ stata implementata in vista dell’evento di streeball “Silverback”, torneo di basket 3vs3 che si e’ svolto il 9-10 Luglio, organizzato annualmente dal medesimo brand street wear. 2hands si augura che questa ennesima iniziativa crei nelle persone un maggiore senso di responsabilità nei comportanti per la tutela dell’ambiente in cui viviamo».